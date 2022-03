„Hatte Angst, dass mein Körper vergisst zu atmen“

Sauerstoffbehandlung in Überdruckkammer

Auf Anraten ihrer Ärzte entschieden sich die Patienten für eine Therapie im Adeli Medical Center in Piešťany in der Slowakei. Hier ist der Wiener Neurologe Heinrich Binder als wissenschaftlicher Leiter tätig. Eine spezielle Sauerstoffbehandlung in einer Überdruckkammer half beiden wieder auf die Beine. In Österreich gibt es derzeit noch kein vergleichbares Angebot.