Rekordwerte mit dem lauten Ruf nach Masken

Fünf Tage nach der großen Öffnung kratzen die Fallzahlen an der 50.000er-Marke. Dabei sei auf eine Gruppe vergessen worden: „An das Spitalspersonal denkt wieder einmal keiner“, so Ärztekammer-Vize Harald Mayer. Die Covid-Normalstationen seien so stark ausgelastet, „dass uns die Betten ausgehen, ein Teil des Personals entkräftet und entnervt bzw. infiziert ist, reihenweise kündigt oder Versetzungen anstrebt“. Das Wohl der Patienten sei gefährdet, Ärzte und Pfleger fühlten sich von der Politik im Stich gelassen: „Die Folgen der Lockerungen müssen wieder jene ausbaden, die sich seit Pandemie-Beginn für andere aufopfern.“