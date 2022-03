Kleer kehrt in sein zweites „Wohnzimmer“ zurück

Das 3:3 erinnert an ein Offensivspektakel zum Ostliga-Auftakt. Bei der Neuauflage am Samstag in Döbling ist die (An)-Spannung noch größer. Vienna und Stripfing liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Duell an der Spitze, Hans Kleer kehrt beim Livespiel auf ORF Sport Plus als Gegner in sein zweites „Wohnzimmer“ zurück, in dem er 2017 mit 15 Punkten Vorsprung Regionalliga-Meister wurde.