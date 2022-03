Kim Kardashian ätzt: „Niemand will mehr arbeiten“

Sie sind die wohl berühmteste Familie der Welt: Der Kardashian-Jenner-Clan wurde dank der Reality-Show „Keeping Up With the Kardashians“ bekannt und hat mittlerweile ein Vermögen in schwindelerregender Höhe aufgebaut. Doch Kim und ihre berühmten Schwestern sind nicht nur dank ihrer Klatschgeschichten erfolgreich: Sie leiten erfolgreiche Unternehmen wie etwa Kims Shapewear-Linie Skims, die sich weltweit großer Beliebtheit erfreut, oder Khloé Kardashians Good American-Label.