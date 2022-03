Von Drei-Kilo-Fels getroffen: Helm rettet Radler

Ein Klagenfurter (46) ist am Mittwoch in der Gemeinde Ebenthal beim Schieben seines Fahrrades von einem Gesteinsbrocken am Kopf getroffen worden. Zum Glück trug er einen Fahrradhelm. Er konnte die Rettungskräfte verständigen, die ihn mit einer Kopfverletzung ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt brachten.