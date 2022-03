Kriegs-Flüchtlinge: Das ist erst der Anfang

Experten des Fonds Soziales Wien, der Caritas und der Diakonie beraten die Neuankömmlinge an verschiedenen Stationen. Auch eine Verpflegungsstation samt Spielecke für die vielen wartenden Kinder gibt es. Dass die Zahl der ankommenden Flüchtlinge in den nächsten Tagen weiter steigen wird, scheint so gut wie fix zu sein.