Linzer arbeiten an neuer Generation von Computern

Klein und nachhaltig

So hoffen die Forscher, neue Materialien künstlich herstellen zu können, die unsere Computertechnologie auf ein neues Level heben könnten. Denn über die magnetische Beeinflussung kann man Spinwellen von Elektronen ohne Strom manipulieren. Das ermöglicht zuverlässige elektronische Schaltungen, die viel kleiner sind als die heute in Computern üblichen. Ein weiterer Vorteil: Solche Schaltungen wäre auch weitaus umweltverträglicher in der Herstellung, also Teil einer „grünen Elektronik“.