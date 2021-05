Deutschland investiert in Quantencomputerforschung

Die deutsche Forschungsministerin Anja Karliczek hatte im Juli 2020 in einem Reuters-Interview gesagt, sie rechne damit, dass 2021 der erste deutsche Quantencomputer gebaut werde. Dies werde zwar noch ein experimenteller Computer sein. Aber in fünf bis zehn Jahren könne die neue Technologie für die Industrie eingesetzt werden. Deutschland und Europa könnten den derzeitigen Vorsprung der US-Konzerne IBM und Google bei dieser Zukunftstechnologie aufholen. „Wir wollen am Ende drei Höchstleistungsrechner in Deutschland haben“, hatte die Forschungsministerin damals die Zielsetzung beschrieben.