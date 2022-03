Kuhmilch-Eiweiß entdeckt, das Allergien verhindert

BLG wird bis in die Betten getragen

In „detektivischer Suche“ habe man nun den Milcheiweißstoff Beta-Lactoglobulin (BLG) als Allergie-abwehrenden Stoff ausgemacht, so die Forscher. Er war in großer Menge im Staub von Rinderställen nachweisbar und wurde von dort sogar bis in die Betten der Menschen getragen. „Wir konnten BLG in abfallender Konzentration bis fast 300 Meter um den Stall herum messen“, berichtet Pali-Schöll.