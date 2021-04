Das wird ja immer reizender!

Tatsächlich sind Heuschnupfen und Co. im Steigen begriffen. Warum ist das aber so? „Das hängt damit zusammen, dass Pflanzen durch Umweltverschmutzung und Ozon gestresst werden und mehr Pollen mit höherem Allergengehalt abgeben“, erklärt Dr. Univ.-Prof. Dr. Erika Jensen-Jarolim, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie (ÖGAI) in der Fachzeitschrift „Ärzte Krone“. „Urbanisierung und moderner Lebensstil verstärken außerdem die pro-allergischen Gefahrensignale für das Immunsystem: Autoabgase, darin besonders jene von Diesel (,diesel exhaust particles‘), verbinden sich mit Pollen und machen sie aggressiver.“ Weitere Probleme: Industrielle, hochprozessierte Nahrung, übertriebene Hygiene und Antibiotika schädigen das Mikrobiom (Gesamtheit aller Mikroorganismen) im Darm. Das resultiert in einer gestörten Haut- und Schleimhautbarriere, was dazu führt, dass Allergene nicht mehr abgewehrt werden.