Nintendo Switch: Die Spiele-Highlights im Frühling

Im vergangenen September hatte Nintendo mit „Kirby und das vergessene Land“ ein neues 3D-Abenteuer seines ebenso knuffigen wie nimmersatten Helden Kirby für die Switch angekündigt. Erscheinen soll der Titel, in dem Kirby in eine geheimnisvolle und frei erkundbare Umgebung voller verlassener Bauwerke einer vergangenen Zivilisation eintaucht, am 25. März.