Nintendo-Hacker Bowser muss 3 Jahre hinter Gitter

40 Monate Haft, 10 Millionen Dollar Strafe

Bowser und den anderen Hackern wurde in den USA der Prozess gemacht, nun wurde laut „TorrentFreak“ das Urteil verkündet. Bowser muss demnach für insgesamt 40 Monate ins Gefängnis, wovon er allerdings 16 bereits in Untersuchungshaft verbüßt hat. Zuvor hatte der Nintendo-Hacker einer Geldstrafe in Höhe von zehn Millionen US-Dollar zugestimmt.