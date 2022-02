Nintendo bringt „Wii Sports“-Nachfolger für Switch

Mit „Wii Sports“ landete Nintendo 2006 auf seiner Bewegungssteuerungs-Konsole Wii einen Hit, nun kommt ein Nachfolger auf die daheim am TV ebenso wie mobil nutzbare aktuelle Spielkonsole Switch. Der enthält einen bunten Fundus an Sportarten von Bowling über Tennis, Fußball und Badminton bis hin zu Chambara oder Volleyball und soll bereits am 29. April erscheinen. Im Trailer stellen die Japaner „Nintendo Switch Sports“ näher vor.