Palffi: Zuerst das Frequency, dann ganz Amerika

In die Weiten des Alls

„Ich finde es cool, nicht nur eine Schiene zu fahren. So ist für jeden was dabei. Ich hatte nie den Vorsatz, 14 Pop-Songs zu schreiben. So, wie es aus mir rauskam, so landete es am Album.“ Auch wenn „S.a.L.L.Y.“ inhaltlich stark von allen möglichen Facetten der Liebe und Zwischenmenschlichkeit durchzogen ist, beziehen sich Titel und Grundkonzept auf Extraterrestrisches. Sebastian Spörker, so Palffis bürgerlicher Name, wollte nämlich zeit seines Lebens Astronaut werden und kam kurz vor dem passenden Studium drauf, dass Physik doch nicht so seins sei. So wurde es Medientechnik, aber die Liebe zum Weltall blieb. „Der Titel bedeutet ausgeschrieben ,seeking a life like yours‘. In der Geschichte geht es um einen Astronauten, der in seinem Raumschiff von der Erde weggeschickt wird. ,S.a.L.L.Y.‘ fliegt mit ihm. Das war früher ein Computer im Büro, dessen größter Wunsch es war, in einem Raumschiff zu sein. Jetzt begleitet ,S.a.L.L.Y.‘ den Astronauten auf dem Weg ins Unbekannte.“ Die Metapher des Begleitens verwendet Palffi dann für seine aus dem persönlichen Leben gegriffenen Themen.