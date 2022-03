Weil das Leben ohne Bauern nicht funktioniert

Ein weiterer Punkt auf der Agenda ist der Respekt vor fremdem Eigentum. „Vielen Ausflüglern fehlt es an Respekt, wenn sie private Grundflächen bei Radtouren und Wanderungen betreten. Eine Bewusstseinsbildung ist notwendig!“, so der Bauernchef. Aber auch neue Ernährungsmuster wie vegane oder vegetarische Kost könnten immer mehr zum Problem werden. „Der Trend zur alternativen Ernährung steigt. Wir müssen mit der Zeit mitgehen, moderne Landwirtschaft betreiben“, erklärt Huber, der selbst einen Hof betreibt. „Themen wie Tierwohl und Bio werden immer wichtiger.“ Auch die Nachfrage nach Gemüse, Fisch, Geflügel und Wild steige enorm. „Das Interesse an Schweinefleisch jedoch sinkt!“