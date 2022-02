Afghanin: Vor Taliban geflohen - jetzt Pornostar

Die Afghanin Yasmeena Ali lebte viele Jahre in ihrer Heimat Kabul unter der Taliban-Herrschaft. Mittlerweile arbeitet sie erfolgreich in Osteuropa als Pornostar, wofür sie ihr Vater sogar umbringen wollte. „Ich folge meinem Herzen und tue, was ich will, denn es ist mein Leben, mein Körper und mein Recht“, sagte die 28-Jährige in einem Interview. Auch auf Instagram geizt sie nicht mit ihren Reizen.