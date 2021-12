Afghanistan: Taliban stellen wieder Reisepässe aus

Pakistan warnt vor Chaos in Nachbarland

Pakistans Premier Imran Khan warnte am Sonntag bei einer Konferenz zur humanitären Lage Afghanistans davor, dass fehlendes „sofortiges Handeln“ zu einem Chaos führen könne, von dem der IS profitierten könnte. Saudi-Arabiens Außenminister Faisal bin Farhan al-Saud mahnte, eine humanitäre Krise in Afghanistan könnte zu weiterer Instabilität führen und den regionalen sowie internationalen Frieden gefährden. An der Konferenz nahmen auch Vertreter der Vereinten Nationen, internationaler Finanzinstitutionen, der USA sowie Großbritanniens, Frankreichs, Chinas, Russlands, Deutschlands, Italiens, Japans und der EU teil.

Es wurde erwartet, dass sich die Konferenz auf Schritte verständigt, wie den Menschen am Hindukusch stärker geholfen werden kann. Die Taliban-Regierung wandte sich unterdessen mit einem offenen Brief an den US-Kongress und forderte die USA auf, die eingefrorenen Guthaben freizugeben, um einen Massenexodus von Flüchtlingen zu verhindern.