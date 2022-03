Über 20 geflüchtete Kinder schon in Wiener Schulen

In Wien gehen bereits die ersten aus der Ukraine geflohenen Kinder in die Schule. Vorerst sind es rund 20. Es dürften aber bald schon deutlich mehr werden, so der Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Dienstag. Gesucht wird nun vor allem Personal. Erhoben wird dazu etwa, ob geflüchtete Menschen mit pädagogischer Ausbildung eingetroffen sind.