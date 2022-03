Preisspirale: So teuer ist das tägliche Leben

Experten des Wirtschaftsforschungsinstituts rechnen mit einem weiteren Anstieg der Preise bis zur Jahresmitte 2022. Auch beim Brot dürfte der Einkaufspreis in den kommenden Wochen noch einmal kräftig anziehen. Denn nicht nur die steigenden Transportkosten - die eng mit den Treibstoffpreisen verknüpft sind - lassen den Brotpreis kräftig steigen, auch der Weizenpreis dürfte nach ersten Schätzungen in den kommenden Monaten in die Höhe schnellen. Auf eine fixe Prognose möchten sich die Wirtschaftsexperten nicht festlegen. Fest steht aber: Günstiger wird das Leben so schnell nicht mehr werden.