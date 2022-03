Taron Egerton brach auf der Bühne zusammen

Dank an Zweitbesetzung

Egerton, der unter anderem in der Rolle von Sir Elton John im Film „Rocketman“ zu sehen war, bestätigte zudem, dass er am Montag auf die Bühne zurückkehren werde. Sein Dank gelte zudem seiner Zweitbesetzung, so der Brite. „Danke an das erstaunliche Team im Theater und meine wunderbaren Darstellerkollegen, die so nett sind. Aber vor allem wollte ich mich bei Joel Harper-Jackson bedanken, der eingesprungen ist, um den letzten Teil des Stücks zu machen. Joel ist ein erstaunlicher Schauspieler und eine liebenswerte Person. Vielen Dank, Joel.“