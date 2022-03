JETZT LIVE: Kann Real Madrid die Spitze ausbauen?

Der Tabellenzweite Sevilla kam am Freitagabend zum Auftakt der 27. Runde bei Alaves über eine Nullnummer nicht hinaus, teilte schon zum zehnten Mal in dieser Saison die Punkte und hat nun fünf Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter. Der tritt erst am Samstag gegen Real Sociedad an. Sevilla hat nun drei der jüngsten vier Pflichtspiele nicht gewonnen.