Sie schenkt Frauen in Afrika ein besseres Leben

Mehr als zehn Jahre ist es her, dass die Pensionistin eine eigene Schneiderei in Tansania gegründet hat. Damit will sie den Mädchen helfen und ihnen eine bessere Zukunft bieten. „Das Rollenbild der Frau bei den Massai hat sich auch in den vergangenen Jahren kaum verändert. Sie müssen heiraten, Kinder gebären und Familien versorgen. Leider sind sie auch mit Gewalt konfrontiert“, weiß Reinhild Wendl nur zu gut.