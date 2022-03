(K)alter Krieg

Ende 2021 veröffentlichte die Historikerin Mary E. Sarotte „Not One Inch“, ein Buch über das Ende des Kalten Krieges, in dem sie die Tage zwischen dem 6. und 25. Februar 1990 penibel protokolliert. Damals besiegelte der sowjetische Präsident Gorbatschow mit dem deutschen Kanzler Kohl die Wiedervereinigung Deutschlands. Am 10. Februar willigte Gorbatschow ein. Auch, weil tags zuvor US-Außenminister Baker in Moskau den Eindruck hinterlassen hat, dass ein geeintes Deutschland zwar Mitglied der NATO werden könne, das Militärbündnis des Westens sich jedoch „nicht ostwärts“ ausbreiten würde.