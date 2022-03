Vöslau lange ohne ein Erfolgserlebnis

Schon in der Hinrunde feierte die viertplatzierte Truppe von Cheftrainer Markus Burger in Niederösterreich einen 37:23-Kantersieg. „Wir freuen uns schon auf das erste Heimspiel ohne Einschränkungen nach fast zwei Jahren. In puncto Pandemie ist ein klein wenig Normalität zurück. Bis auf Marian Klopcic, der noch an Corona-Nachwehen leidet, sind alle Spieler fit.“