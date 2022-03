Erste Partynacht: „Es herrscht Aufbruchstimmung“

Nicht alle Clubs hatten am Freitag geöffnet, woran liegt das?

90 Prozent der Clubs haben aufgesperrt. Dass einige noch warten, liegt zum einen an der kurzen Vorlaufzeit und zum anderen an den fehlenden Mitarbeitern. Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer entwerfen wir gerade einen „Welcome back“-Bonus. Dabei sollen Mitarbeiter beim Wiedereinstieg 1000 Euro erhalten.