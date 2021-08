Partynacht „wie vor der Pandemie“ in Berlin

Italien: Protest gegen geschlossene Discos

Das Berliner Beispiel wird in Italien wohl noch mehr Öl ins ohnehin schon heiß lodernde Feuer gießen. Denn auch nach der Einführung des Grünen Passes für Innenbereiche von Lokalen, für Kinos, Theater und Museen am Freitag dürfen Diskotheken nicht öffnen. Am Sonntag fand in der Toskana eine Demonstration gegen den italienischen Gesundheitsminister Roberto Speranza statt. Die Diskotheken-Betreiber in Castiglione della Pescaia in der Toskana äußerten ihren Unmut darüber, dass der Grüne Pass nicht für Besuche in Discos gilt und forderten eine Erklärung des Ministers. Sie zeigten Transparente und Schilder mit dem Konterfei Speranzas und der Aufschrift „Danke, tausend gescheiterte Discos“.