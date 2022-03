Wien feierte: Mega-Schlangen vor Clubs und Discos

Menschenschlangen, lange Wartezeiten

Vor vielen Szene-Lokalen, wie etwa dem Volksgarten oder O - The Club in der Wiener City, sowie am Schwedenplatz zeigte sich ein Bild wie früher, als Corona noch nur eine Biermarke war. Vor den Nachtlokalen tummelten sich Menschen en masse, vor den Eingängen bildeten sich lange Schlangen. Der Hunger der vor allem jungen Wiener nach Party war gewaltig. Da wurden auch lange Wartezeiten von bis zu eineinhalb Stunden für den Einlass in die Nachtlokale gern in Kauf genommen, wie die „Krone“, die sich ein Bild von der Feierlage vor und in den Diskotheken machte, beobachten konnte.