Neuer Martin-Ho-Club: Partynacht ohne Genehmigung

Keine Disco für dicke Frauen, eine fehlende Genehmigung für die Küche im Lokal „Newman“ - Gastronom Martin Ho kommt nicht aus den Schlagzeilen. Was jetzt ans Tageslicht gelangte: Am Wochenende soll im neuen „Dots - The Hidden Club“ nächtens ohne Genehmigung für den Betrieb gefeiert worden sein.