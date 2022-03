Ukraine-Krieg: Autohersteller schlagen jetzt Alarm

Der Krieg in der Ukraine hat erhebliche Auswirkungen auf die Autozulieferer dort - und damit auch auf die Werke von BMW, Audi und MAN in Bayern. Große Teile der Produktion werden in den kommenden Tagen zum Stillstand kommen, wie Unternehmenssprecher am Freitag sagten. Das Hauptproblem sind fehlende Kabelbäume aus Werken in der Ukraine.