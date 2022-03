Flüchtlingsfrage: ÖVP von FPÖ-Signalen verblüfft

Schnedlitz: Kein Widerspruch zu Kickl

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz jedenfalls lässt all dies nicht als Richtungsstreit gelten. Die erste Anlaufstelle für die große Masse der Vertriebenen seien wie bei jedem kriegerischen Konflikt in der Vergangenheit natürlich die Nachbarländer des Kriegsgebietes, meinte er am Donnerstag in einer Aussendung. „Österreich kann dazu ergänzend neben Geld- und Sachleistungen im Bedarfsfall selbstverständlich humanitäre Hilfe beziehungsweise medizinische Unterstützung für vertriebene Frauen und Kinder im eigenen Land anbieten.“