Preisexplosion bei Gas, Strom und Öl

Als die Preise laufen lernten, dieser Spruch passt leider sehr genau. Der Ölpreis hat sich seit einem Jahr in etwa verdoppelt, der Gaspreis vervierfacht (und wird sich heuer noch einmal verdoppeln), Strom wird spätestens ab Mai massiv teurer und jeden Haushalt mit bis zu 100 Euro (im Monat) belasten. Dazu kommen andere Verteuerungen für Holz, Papier, Baumaterialien, Transporte etc., die Inflationsrate in Europa ist auf rund sechs Prozent hochgeschnellt. Alle „Experten“, die nur einen vorübergehenden Preisanstieg prophezeiten, lagen völlig falsch. Das Gegenteil ist eingetreten: Die Preise sind rasant gestiegen und die meisten werden hoch bleiben.