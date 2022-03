Wien: Spontan-Demo am Ring endet mit Festnahmen

Eine nicht angemeldete, spontane Kundgebung am Wiener Stubenring hat am Freitagmorgen für teils beträchtliche Verkehrsbehinderungen im Bereich der Innenstadt gesorgt. Etwa 50 Demo-Teilnehmer versammelten sich auf der Fahrbahn und blockierten diese. Die Polizei rückte an - es kam schlussendlich zu zahlreichen Festnahmen.