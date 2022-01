Darum wollen Harry und Meghan schon wieder weg!

Prinz Harry und Herzogin Meghan wollen schon wieder einmal weg! Ihre Traumvilla in einer Gated Community in der kalifornischen Reichen-Enklave Montecito hat sich als Albtraum-Anwesen entpuppt. Die Sussexes wollen es deshalb so schnell wie möglich wieder loswerden und umziehen. Allein, das ist offenbar gar nicht so einfach.