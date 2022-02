Prinz Harry: Ohne seine Meghan beim Super Bowl!

Prinz Harry besuchte gemeinsam mit seiner Cousine Prinzessin Eugenie die Mega-Sportveranstaltung im Stadion im kalifornischen Inglewood, wo sich die Prominenten nur so tummelten. Unter die Zuschauer im ausverkauften Stadion mischten sich in diesem Jahr unter anderem auch das Glamour-Paar Jennifer Lopez und Ben Affleck, Matt Damon, Charlize Theron und die Musiker The Weeknd und Cardi B.