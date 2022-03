Elend und Schrecken

Einen Tag wie diesen Donnerstag - den gibt es auch in langen Journalistenlaufbahnen nicht oft. So berichten wir heute natürlich wieder umfangreich von den neuesten Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Der Themen-Bogen spannt sich dabei vom weiteren Vormarsch der Russen, die die Schlinge um die wacker kämpfenden Ukrainer immer enger ziehen über den bevorstehenden Häuserkampf in Kiew bis zu berührenden Bildern des Krieges, die das Elend und den Schrecken zeigen, denen die ukrainische Bevölkerung ausgesetzt sind. Zudem berichten „Krone“-Reporter von ihrem Weg in die Westukraine und von Karl Habsburgs Fahrt ins Ungewisse - er will seinen Radiosender im umkämpften Land weiter betreiben. Einen Schwerpunkt in unserer heutigen Berichterstattung bilden einmal mehr auch Hilfsaktionen und Helfer. Und die wirtschaftlichen Folgen des Krieges samt Sanktionen, die auch für immer mehr Firmen hierzulande schwerwiegende Folgen bringen. Allein mit diesen Themen könnte man schon fast eine komplette „Krone“-Ausgabe füllen. Aber da gab es gestern noch zwei heiße Themen. Die würde man an normalen Tagen, in denen nicht gerade Krieg in der Nachbarschaft herrscht, als „Bomben“ bezeichnen.