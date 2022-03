Salzburger Polen helfen der Ukraine

Der polnische Kulturverein, die polnische Schule Salzburg und eine Flachgauer Firma haben in nur wenigen Tagen über 80 Paletten an Hilfsgütern gesammelt. Von Medikamenten über Lebensmittel bis hinzu Kleidung. Die Lkws machen sich ab heute auf den Weg Richtung Polen und weiter ins Krisengebiet in der Ukraine.