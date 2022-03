Viennas Kapitän ist der „Corona-Flüchtling“

Ein breiter Kader

Mit Druck hat er leben gelernt. “Ich weiß seit Anfang an, worauf es ankommt. Wir haben einen breiten Kader, brauchen uns nicht zu verstecken!„ Mit zusätzlichen “Krachern„ wie Simkovic, Grozurek oder Auer (nach Finger-OP fraglich) nimmt die Vienna als Ostliga-Zweiter den Aufstieg in die zweite Liga nachhaltig ins Visier. Auch Herbstmeister Stripfing rüstete weiter auf. “Und hat mit Hans Kleer einen erfahrenen Trainer. Das hat er bei der Vienna bewiesen", erinnert sich Lenko an die gemeinsame Zeit. Gleich zum Auftakt am Samstag auf dem Kunstrasenplatz der Viktoria gilt es sich zu beweisen. Das Herbst-Argument der fehlenden Vorbereitung ist nicht mehr gültig. Aus den Winter-Testspielen wird man nicht ganz schlau. Von außergewöhnlich gut bis sehr schlecht war alles dabei -freilich gegen meist starke höherrangige Gegner.