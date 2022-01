Nächster Kracher - auch Grozurek bei der Vienna!

Der Name Grozurek kursierte in Döbling schon länger. Jetzt ist es fix. Ex-Rapidler Lukas Grozurek schließt sich wie Tomas Simkovic, Nils Zatl und Stephan Auer der Vienna an. „Er kann offensiv alle Positionen spielen“, schwärmt Katzer über den Neuzugang. Am Samstag soll er im Test gegen Hertha Wels (14 Uhr, Vienna Campus) bereits sein Debüt feiern.