Suchaktion: Unfall-Lenker konnte Notruf absetzen

Ein Mann, der mit seinem Pkw in der Nacht von einer erhöhten Fahrbahn abgestürzt war, konnte selbstständig die Einsatzkräfte alarmieren, konnte aber nicht angeben, wo genau der Unfall passiert war. Bergrettung und Polizei starteten eine Suchaktion - auch Hubschrauber waren im Einsatz. Das verunfallte Auto konnte erst in den frühen Morgenstunden in Patergassen in der Nähe von der Turracher Höhe gefunden werden.