Ukrainische Familie rettete sich in die Steiermark

Auch jetzt kümmert sich ihre Mutter um die Kleinen, während Natalia von der Unruhe in der Ukraine erzählt, die sich immer weiter hochgeschaukelt hat. Sofort war ihr klar, dass sie schnellstmöglich ein Zugticket besorgen muss. Nach über 17 Stunden Zugfahrt habe der Schwager Ruslans Zimnohs ihre Mutter an der slowakischen Grenze mit dem Auto abgeholt und nach Graz gebracht. Jetzt ist Ludmylla Taranova in Sicherheit, aber ihr Herz und ihre Seele weinen: „Die Russen waren unser Brudervolk. Ich begreife nicht, wie sie uns so etwas antun können.“