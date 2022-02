Drei „Ukraine-Steirer“ in Angst um ihre Lieben

Miyus ist fassungslos und in Gedanken bei ihrer Familie. Die Sopranistin lebt seit zehn Jahren in Graz und fühlt sich hier zu Hause. Sie selbst habe die Morgenstunden als surreal erlebt. Ihre Emotionen könne sie gerade schwer in Worte fassen, aber ihre Stimme bleibt klar: „Ich wollte es nicht wahrhaben, dass es tatsächlich so weit kommt“, sagt sie. Doch unzählige Nachrichten von Bekannten aus Odessa oder Lwiw hätten ein deutliches Bild gezeichnet: „Der Krieg ist ausgebrochen“, so Miyus.