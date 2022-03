HC Hard ringt Westwien im ÖHB-Cup nieder

Wilhelm Jelinek, Kapitän SG Handball Westwien: „Das heutige Spiel bringt ein bitteres Ende und damit das frühe Aus im ÖHB-CUP für uns. Aber ich denke, am Schluss hat sich dann doch ein bisschen die Breite, die Qualität und die Erfahrung durchgesetzt. Ich bin aber trotzdem sehr stolz auf unsere Mannschaft. Wir haben mit einem kleinen Kader und wenigen Spielern heute alles rausgeholt. Es war ein super Kampf und wie immer ein tolles Spiel in Hard, es hat riesig Spaß gemacht hier in der Sporthalle am See. Es wird ein Wiedersehen geben und darauf freue ich mich schon jetzt.“