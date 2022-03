Junioren-WM in Kanada beginnt mit einer Absage

Das Wintersportressort Panorama in der kanadischen Provinz British Columbia präsentiert sich zum Auftakt der Junioren-Weltmeisterschaft als Winterwonderland. In dem Fall allerdings nicht so ideal für die Athletinnen und Athleten, die am Dienstag ihr erstes Abfahrtstraining absolvieren wollten. Daraus wurde aufgrund des Neuschnees nichts.