Gemeinde hätte lieber Ukrainer statt Syrer

Denn seit bekannt wurde, dass das Hotel in St. Ulrich bei Steyr an einen Investor verkauft wurde und schon Ende März ein Quartier für 80 syrische Asylwerber werden soll, gehen in der Gemeinde die Wogen hoch. Es geht sogar so weit, dass der ehemalige Hotelbesitzer und die Ortschefin Annemarie Wolfsjäger Drohbriefe bekommen. Doch seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine erreichen die Bürgermeisterin ganz andere Nachrichten: „Unsere Bevölkerung verwendet derzeit sehr viel Energie dafür, dass in das Hotel ukrainische Familien kommen sollen.“