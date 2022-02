Polit-Gezerre um Heime für Asylwerber geht weiter

Ein Projekt, das in St. Ulrich bei Steyr geplant ist, und von dem die „Krone“ am vergangenen Samstag berichtete, ruft jetzt FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr auf den Plan. Bis zu 80 Flüchtlinge sollen dort schon bald in das Landhotel Eckhard einziehen, das am Freitag zusperrt. Im März wird das Haus einem neuen Eigentümer übergeben.