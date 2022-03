Jetzt steht Austria Klagenfurt ohne Stürmer da

Mit einem Punkt am Sonntag bei Rapid ist alles klar: Dann steht Austria Klagenfurt in der Meisterrunde. Denn in allen direkten Duellen hat „Violett“ die Nase vorn – gegen Austria Wien (1:1 auswärts, 0:0 daheim) und LASK (2:2 auswärts, 1:1 daheim) dank der Auswärtstorregel, gegen Ried (zweimal 1:1) wegen der klar besseren Tordifferenz (elf Treffer).