Haftstrafe für „Blender“ nach Laser-Attacke!

Corona-Demo in der Wiener Innenstadt am 20. November 2021. Eine von (zu) vielen. Der Kranführer (33, gebürtiger Rumäne) will kein Demonstrant sein, und schon gar kein Coronaleugner, er wollte nur mit Freunden ein Bier trinken auf der Demo mit dem „Event-Charakter“, wie sein Verteidiger Thomas Rachholz ausführt. „Da gibt’s aber gemütlichere Orte“, findet Herr Rat.