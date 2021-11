Laser-Attacke auf Polizei-Heli: Täter ausgeforscht

Bis zu zehn Jahre Haft

Am Samstag waren skurrile Botschaften rund um die Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen in Wien durch das Netz gegeistert: So warnten etwa via Telegram- und WhatsApp-Gruppen Impfgegner vor Hubschraubern, die mit „flüssigem Pfizer“ ausgestattet seien, um die Demonstranten zu impfen.