Krieg droht Arbeitsmarkt-Aufschwung zu stoppen

Unterstützung für Langzeitarbeitslose

Weiterhin viel Kopfzerbrechen bereiten die Langzeitarbeitslosen: 10.481 Menschen in der Steiermark sind bereits mehr als ein Jahr ohne Beschäftigung. Die Regierung hat im Vorjahr das Programm „Sprungbrett“ gestartet, bei der Rückkehr ins Arbeitsleben gibt es Eingliederungshilfen an Unternehmen. Rund 2500 Personen sind in der Steiermark bisher in dieses Programm eingestiegen, bis Jahresende sollen es doppelt so viele sein.