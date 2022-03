Im Februar waren 367.861 Menschen ohne Arbeit

Die Dynamik am Arbeitsmarkt hat sich im Februar - zwei Jahre nach Beginn der Corona-Krise hierzulande - fortgesetzt. Per Monatsende waren 367.861 Menschen ohne Job und davon 74.164 in Schulungen des Arbeitsmarktservice (AMS). Die Arbeitslosenquote beträgt somit 7,3 Prozent. Ein Jahr zuvor waren noch 508.923 Menschen ohne Job dagestanden und die Quote lag bei 10,7 Prozent.